Christian Eriksen'in yardımına ilk olarak Simon Kjaer koştu

12 Haziran 2021 Cumartesi 21:03 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 21:03

Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen'in yerde kalmasının ardından korku dolu anlar yaşanırken, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Simon Kjaer'in soğukkanlılığı alkış topladı.

Eriksen'e ilk müdahale eden oyuncu olan ve futbolcunun dilini yutmaması için hamle yapan, doğru konuma getiren Kjaer, belki de Eriksen'i hayata bağlayan isim oldu.

Takım arkadaşlarını organize ederek Eriksen'in etrafında yuvarlak oluşturan Kjaer, birlikteliği ve sakinliğiyle olayı psikolojik olarak çok iyi yönetmeyi başardı.

Kjaer ayrıca, sahaya inen Eriksen'in kız arkadaşının yanına da gidip kendisini sakinleştirdi.