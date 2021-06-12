İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2021 Cumartesi / 2 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4047
  • EURO
    10,1808
  • ALTIN
    506.756
  • BIST100
    1460.86
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Christian Eriksen'in yardımına ilk olarak Simon Kjaer koştu
Spor

Christian Eriksen'in yardımına ilk olarak Simon Kjaer koştu

Finlandiya ile oynanan maçta baygınlık geçiren ve yerde kalan Danimarka Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Christian Eriksen'in yardımına ilk olarak Simon Kjaer koştu.

12 Haziran 2021 Cumartesi 21:03 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 21:03
ABONE OL

Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen'in yerde kalmasının ardından korku dolu anlar yaşanırken, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Simon Kjaer'in soğukkanlılığı alkış topladı.

Eriksen'e ilk müdahale eden oyuncu olan ve futbolcunun dilini yutmaması için hamle yapan, doğru konuma getiren Kjaer, belki de Eriksen'i hayata bağlayan isim oldu.

Takım arkadaşlarını organize ederek Eriksen'in etrafında yuvarlak oluşturan Kjaer, birlikteliği ve sakinliğiyle olayı psikolojik olarak çok iyi yönetmeyi başardı.

Kjaer ayrıca, sahaya inen Eriksen'in kız arkadaşının yanına da gidip kendisini sakinleştirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.