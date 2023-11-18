Christoph Daum, A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Alman Teknik Direktör Christoph Daum, A Milli Futbol Takımı'nı Almanya'da kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

Almanya ile yapacağı hazırlık maçı için Berlin'deki bir otelde kamp yapan A Milli Futbol Takımı'nı, uzun yıllar Türkiye'de çalışan Alman Teknik Direktör Christoph Daum ziyaret etti. Geçmişte Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan ve bir dönem Bursaspor'u çalıştıran Daum, TFF Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Hamit Altıntop ile Türk ve Avrupa futbolu hakkında görüştü. Ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile de bir araya gelen 70 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Montella'ya da yeni görevinde başarılar diledi.

Görüşmenin sonunda A Milli Takım futbolcularının imzaladığı forma Christoph Daum'a hediye edildi.