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Spor

Christoph Daum, Bristol City ile görüşme gerçekleştirdi

Alman teknik direktör Cristoph Daum İngiltere Championship takımlarından Bristol City ile görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 21:17 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 21:17
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Teknik direktör Christoph Daum, İngiltere Championship takımlarından Bristol City'nin, kendisine olan ilgisini doğruladı.

Kulüp sahibinin oğlunun da kendisini istediğini söyleyen 66 yaşındaki teknik adam, "Bristol'deki bir arkadaşımın benim için Bristol City ile temasa geçtiği doğru. Kulüp sahibi Jon Lansdown'ın oğlu da benim Bristol için uygun bir aday olduğumu düşünüyor. Karşılıklı bir ilgi var. Önümüzdeki birkaç gün, her şeyin ne kadar somut olduğunu gösterecek. Bristol City, onlar için doğru teknik adamı seçecektir." dedi.

İNGİLTERE FUTBOLUNA ÖVGÜLER DİZDİ

İngiltere'deki futbolun kendisi için bir meydan okuma olacağını söyleyen Daum, "Bristol City, çılgın taraftarları, mükemmel altyapısı ve sağlam yapılanması olan bir kulüp. İngiliz futbolu, Premier Lig veya Championship fark etmeksizin mükemmel bir şekilde organize edilmiş. Bunu şekillendirmede rol oynamak benim için ilginç bir meydan okuma olur." ifadelerini kullandı.

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