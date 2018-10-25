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Christoph Daum: Emekli olmayı düşünmüyorum

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, emekliliği düşünmediğini açıkladı.

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Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Bursaspor'u çalıştıran ve son olarak Romanya Milli Takımı'nın başında olan 65 yaşındaki teknik direktör Christoph Daum, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Alman basınına konuşan Daum, ''Emekli olmayı düşünmüyorum. Çalışmayı bırakırsam yaşlanırım. Emekli olmak için zamanım yok.'' sözlerini kullandı.

Son olarak Romanya'yı çalıştıran Daum, yaklaşık 1 yıldır boşta. İyi bir teklif beklediğini belirten tecrübeli teknik adam, tekrar takım çalıştırmak istediğini de söyledi.

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