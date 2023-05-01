Christoph Daum: Fenerbahçe bu sezon şampiyon olacak

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.

KULÜP TELEVİZYONUNA KONUŞTU

Can Bartu Tesisleri'nde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki tarafından karşılanan Daum, teknik direktör Jorge Jesus, teknik ve idari kadro, futbolcular ve çalışanlarla bir araya geldi. Tesisi gezen Alman teknik adam, kulüp televizyonuna da açıklamalarda bulundu. İşte Daum'un açıklamaları....

FENERBAHÇE HAYATIMIN BİR PARÇASI

"Fenerbahçe benim hayatımın bir parçası. Aynı zamanda burası benim ikinci evim. Burada çok güzel, çok harika anılarım oldu. Daima kendimi aile üyesi gibi hissettim. Hem yönetimle hem de burada çalışanlarla, buradaki herkesle büyük bir aileydik. Herkesin düşüncesini toplayıp tek bir bedenle hareket ediyorduk. Bu çok önemli, çünkü bunu futbolda sürekli bulamıyorsunuz."

ONLARI GÖRMEK, TANIMAK MÜTHİŞ

"Benim için buradaki güzel insanlarla karşılaşmak her zaman büyük bir onur. Buradaki efsane oyuncuları görüyorum ve Türkiye'deki bu insanlarla karşılaşmak çok güzel. Taraftarlar için de çok önemli. Uluslararası arenada bilinen oyuncular var burada. Onları görmek, tanımak benim için müthiş. Bunlardan bir tanesi de benim için Aurelio."

FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK

"Bu kulüp, taraftara ait bir kulüp. Ne herhangi bir şirkete ne herhangi bir oyuncuya ne herhangi bir başkana. Bu kulübün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım ile çalışmıştım. Şimdi Ali Koç başkanlık yapıyor. Ali Koç'un başkanlığından dolayı da bu kulüp kendini şanslı ve mutlu hissetmeli. Taraftarlar Fenerbahçe sevgisini kalpten hissediyorlar. Bu hissiyatı kötü zamanlarda da ortaya koyuyorlar. Taraftarlar takımlarının her daim yanında oluyorlar ve bana göre de şampiyonluğu hak ediyorlar. En kısa sürede umuyorum bu yıl gerçekleşecek, Fenerbahçe şampiyon olacak. Burada çalışırken de sonrasında da gördüm. Taraftarlar her zaman takımına yardım ediyor. Onlara çok teşekkür ediyorum, tüm taraftarlarımıza şükran borçluyum."

GALATASARAY'IN PROBLEMLERİ SÖZ KONUSU

"Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali fazlasıyla yüksek. Pazar günü Beşiktaş-Galatasaray derbisini izledim. Galatasaray'ın mücadele ettiğini görüyorum ve onların aşması gereken mücadele ettikleri problemler söz konusu."

GERİDEN GELMEK AVANTAJ OLABİLİR



"Beşiktaş'ın daha güçlü bir oyun ortaya koyduğunu gördüm. Fenerbahçe'nin geriden gelmesi küçük bir avantaj olabilir. Son maçlar şampiyonluk mücadelelerinde çok büyük önem arz eder. Durum değişebilir, umuyorum ki Fenerbahçe bu yıl şampiyonluğu kazanır. Şunu da söylemeliyim. Şu an şampiyonluk Fenerbahçe'nin elinde değil. Galatasaray'ın puan kaybetmesi gerekiyor."