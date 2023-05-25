İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2023 Perşembe / 6 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,9459
  • EURO
    21,4828
  • ALTIN
    1257.4
  • BIST100
    4444.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Christoph Daum: Kendimi daha iyi hissediyorum
Spor

Christoph Daum: Kendimi daha iyi hissediyorum

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye üst üste iki, Beşiktaş'a da bir şampiyonluk kazandıran ve yakalandığı kanserle mücadele eden Alman teknik adam Christoph Daum, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve kendisini daha dinç hissettiğini söyledi.

AA25 Mayıs 2023 Perşembe 13:46 - Güncelleme:
Christoph Daum: Kendimi daha iyi hissediyorum
ABONE OL

Christoph Daum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun mezuniyet töreni için gittiği ABD'de çok iyi bir tedavi süreci geçirdiğini ve Almanya'da tedavisini sürdürdüğünü ifade etti.

Köln Üniversite Kliniği'nde ikinci kez kemoterapi görmeye başladığını belirten 69 yaşındaki Alman teknik adam, "Son iki hafta kolay geçmedi. ABD'de benimle çok iyi ilgilendiler. Hastanede eksiksiz bir bakım sundular. Nefes darlığı problemi vardı. Sonrasında Almanya'ya dönüş yolunda sorun yaşadım. Dönüş sıkıntılı oldu. Uçak bulamadık. Biraz zor da olsa Köln'e ulaşmayı başardım." dedi.

Akciğer kanseri tedavisinde kemoterapi aldığını anlatan Daum, "Şu an kendimi daha sağlıklı hissediyorum. Kemoterapinin yanında neredeyse bir avuç dolusu da ilaç alıyorum. Haftaya check-up yaptırıp, sonuçları doktorumla analiz edeceğiz." diye konuştu.

Sağlık durumuyla alakalı kendisini Türkiye'den ve dünyadan çok kişinin ardağını ama hepsine cevap veremediğini belirten tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Kansere karşı mücadelemi futbol maçı gibi görüyorum. Teknik direktörken haftada iki maç yaptığımız oluyordu. Futboldaki mücadele hırsı, azim kanserle mücadelemde en büyük motivasyon kaynağım oldu. Şu an zorlu bir maç var ve onu kazanacağıma inanıyorum. Futbolda da bu hastalıkta da pes etmek yok."

Daum, Türkiye'de kendisini seven ve "geçmiş olsun" mesajlarını ileten futbolseverlere selamlarını ilettiğini de sözlerine ekledi

  • Christoph Daum
  • kanser
  • tedavi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.