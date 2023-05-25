Christoph Daum: Kendimi daha iyi hissediyorum

Christoph Daum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun mezuniyet töreni için gittiği ABD'de çok iyi bir tedavi süreci geçirdiğini ve Almanya'da tedavisini sürdürdüğünü ifade etti.

Köln Üniversite Kliniği'nde ikinci kez kemoterapi görmeye başladığını belirten 69 yaşındaki Alman teknik adam, "Son iki hafta kolay geçmedi. ABD'de benimle çok iyi ilgilendiler. Hastanede eksiksiz bir bakım sundular. Nefes darlığı problemi vardı. Sonrasında Almanya'ya dönüş yolunda sorun yaşadım. Dönüş sıkıntılı oldu. Uçak bulamadık. Biraz zor da olsa Köln'e ulaşmayı başardım." dedi.

Akciğer kanseri tedavisinde kemoterapi aldığını anlatan Daum, "Şu an kendimi daha sağlıklı hissediyorum. Kemoterapinin yanında neredeyse bir avuç dolusu da ilaç alıyorum. Haftaya check-up yaptırıp, sonuçları doktorumla analiz edeceğiz." diye konuştu.

Sağlık durumuyla alakalı kendisini Türkiye'den ve dünyadan çok kişinin ardağını ama hepsine cevap veremediğini belirten tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Kansere karşı mücadelemi futbol maçı gibi görüyorum. Teknik direktörken haftada iki maç yaptığımız oluyordu. Futboldaki mücadele hırsı, azim kanserle mücadelemde en büyük motivasyon kaynağım oldu. Şu an zorlu bir maç var ve onu kazanacağıma inanıyorum. Futbolda da bu hastalıkta da pes etmek yok."

Daum, Türkiye'de kendisini seven ve "geçmiş olsun" mesajlarını ileten futbolseverlere selamlarını ilettiğini de sözlerine ekledi