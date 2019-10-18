22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7657
  • 6,4142
  • 281.487
  • 98058.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Christoph Daum'dan Almanlara tokat gibi cevap: Türk ordusu Alman ordusuna benzemez!

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor’da çalışan Alman hoca Christoph Daum Sport1 Televizyonu’na konuştu. Milli Takım’ın Arnavutluk ve Fransa maçından sonra verdiği asker selamını eleştiren ve bunu ırkçılık boyutuna taşımaya çalışan Alman medyasına ve kamuoyuna tokat gibi cevap verdi.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’de askerin çok başka bir yeri ve imajı olduğuna vurgu yapan Daum, Türk ordusunun Alman ordusuna benzemediğini dile getirdi. Yürütülen kampanyanın yanlış olduğuna vurgu yapan Alman teknik adam, Türk askeri hakkında hepimizin göğsünü kabartacak ifadeler kullanırken, Almanlar’ın ön yargılarına da en iyi cevabı verdi:

ORDUYA SAYGI ÇOK YÜKSEKTİR

“Türkiye’de Türk ordusuna yüksek bir takdir vardır. Türkiye’de 3 kulüpte çalıştım. Süper Lig’de antrenör olarak birkaç yüz oyuncu oynattım ve aynı zamanda yüz civarında futbolcunun asker selamı verdiğine tanıklık ettim. Bunları bizzat kendim yaşadım. Asker, orada Türk ordusunun genel adıdır ve toplumsal imajı çok düzgündür (önceliğe sahiptir). Ordu Türkiye’de muazzam bir tanıma sahiptir. Mehmetçik Vakfı’na ben de bağışta bulundum. Her Türk, askerine karşı şefkatlidir. Almanya’daki Bundeswehr’in (Alman Ordusu) her zaman tartışmalı bir imajı vardır. Ancak Türk ordusu buna benzemez. Türkiye’de neredeyse asker, Alman polisi gibidir. Arkadaşınız, yardımcınızdır. Askerin ve ordunun saygısı son derece yüksektir.”

TÜM ASKERLERE SELAM OLSUN

Televizyon kanalı, Türkiye Başkonsolosu Şener Cebeci’nin görüşlerine de yer verdi. Cebeci, “Tüm askerlere ve onların yakınlarına selam olsun. Türkiye’de selamın Almanya’dan farklı bir anlamı var. Futbolcularımıza bu konuda ceza verilmesi düşüncesi doğru değil. Bu siyasi iktidara bir destek olarak lanse edilmeye çalışılıyor. Kesinlikle doğru değil. Bu olay bir askeri çatışma olayına indirgenmemeli” diye konuştu. Bayvera Türk Topluluğu Sözcüsü Vural Ünlü de tartışmaların ve futbolculara yönelik ceza talebinin çok yersiz olduğunu dile getirdi.

(Akşam)

ABD-Türkiye anlaşması sonrası 2018 yılındaki bu sözler gündem oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Van'da terör saldırısı: 1 askerimiz şehit oldu

Van'da terör saldırısı: 1 askerimiz şehit oldu

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Çirkin mektup ABD'yi rezil etti

Çirkin mektup ABD'yi rezil etti

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 702 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 702 terörist etkisiz hale getirildi

Hayvancılık ya da tarım yatırımı yapmak isteyenlere güzel haber

Hayvancılık ya da tarım yatırımı yapmak isteyenlere güzel haber

Tarzan’ın oğlu annesini öldürdü

Tarzan’ın oğlu annesini öldürdü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde panik anları

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde panik anları

'Altın tozu' diye satmaya çalıştılar, kıskıvrak yakalandılar

'Altın tozu' diye satmaya çalıştılar, kıskıvrak yakalandılar
 

POPÜLER HABERLER

Canlı yayında gergin anlar! Mete Yarar, CHP´li Yarkadaş´ı yerden yere vurdu

Canlı yayında gergin anlar! Mete Yarar, CHP´li Yarkadaş´ı yerden yere vurdu

'El Chapo'nun oğlu için savaş çıktı, sokaklar ceset doldu!

'El Chapo'nun oğlu için savaş çıktı, sokaklar ceset doldu!

Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor

Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor

Ara Güler'in objektifinden İstanbul fotoğrafları

Ara Güler'in objektifinden İstanbul fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA