Christoph Daum'dan sürpriz paylaşım! Fenerbahçe...

05 Mart 2021 Cuma 00:44 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 00:44

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'ye sürpriz isimden mesaj geldi. Christoph Daum sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin Ziraat türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elendiği maç sonrası Daum, "İkinci vatanım Türkiye" paylaşımı yapmış ve eşiyle Sultan Ahmet Camii önündeki eski bir fotoğrafını yayımlamıştı. İstanbul temalı paylaşımlarıyla dikkat çeken Daum bunlara bir yenisini daha ekledi ve 'Herkese iyi akşamlar.' notunu düştü, gönderisine 'Türk bayrağı' ekledi.