Christophe Galtier Lille'i darmadağın etti!

14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:04 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:04

Teknik Direktör Christophe Galtier'in takımı Nice, konuk olduğu Lille karşısında farka koştu.

Son şampiyon karşısında üstün bir oyun sergileyen ve 4-0 galip gelen deplasman ekibinin gollerini 1. ve 64. dakikalarda Dolberg, 5. dakikada Hichem Boudaoui ile 45. dakikada penaltıdan Amine Gouiri kaydetti.

BİZİMKİLER İLK 11'DE BAŞLADI



Lille'de milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ilk 11'de maça başladı. Burak ile Zeki 90 dakika oyunda kalırken, Yusuf 65. dakikada yerini Amadou Onana'ya bıraktı.

Ligin ilk maçında berabere kalan Lille, bu sonuçla yine 3 puana ulaşamamış oldu. Nice ise puanını 4'e yükseltti.

İŞTE İLK 11'LER



Lille: Jardim, Zeki Çelik, Sven Botman, Jose Fonte, Reinildo Mandava, Jonathan Bamba, Yusuf Yazıcı, Benjamin Andre, Jonathan Ikone, Burak Yılmaz, Timothy Weah.

Nice: Walter Benitez, Dante, Youcef Attal, Jean-Clair Todibo, Melvin Bard, Pablo Paulino Rosario, Mario Lemina, Justin Kluivert, Hichem Boudaoui, Dolberg, Amine Gouiri.