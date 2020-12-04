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  • Christophe Galtier'den Burak Yılmaz'a övgüler: Bu yaşta, böylesine performans...
Spor

Christophe Galtier'den Burak Yılmaz'a övgüler: Bu yaşta, böylesine performans...

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Burak Yılmaz hakkında konuştu. Burak'a övgüler dizen Galtier, 'Gerçekten futbol için yaşayan birisi.' dedi.

04 Aralık 2020 Cuma 01:00 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 01:00
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Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Burak Yılmaz'ın iki gol attığı Sparta Prag maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Christophe Galtier, Burak Yılmaz'dan memnun olduğunu vurgularken "Lille için çok değerli bir oyuncu. Bu yaşta, böylesine performanslar kolay değil, gerçekten iyi bir yaşantısı var. Oyuna girdikten sonra muhteşem işler yaptı." ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN FUTBOL İÇİN YAŞAYAN BİRİ"

Fransız teknik adam ayrıca "Burak Yılmaz takımın en tecrübeli isimlerinin başında geliyor. Gerçekten futbol için yaşayan biri. Hem pazar hem de perşembe ilk 11'de başlamasının zor olacağını kendisiyle konuştuk. UEFA Avrupa Ligi'nde sonradan oyuna girerek takıma katkı sağlayabileceğini söylemişti, biz de onu öyle kullanıyoruz. Bize büyük katkı sağlıyor." dedi.

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