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Spor

Christopher Nkunku Chelsea'de

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea, Leipzig forması giyen Christopher Nkunku transferini tamamladı.

12 Haziran 2023 Pazartesi 17:45 - Güncelleme:
Christopher Nkunku Chelsea'de
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İtalyan basınının yaptığı habere göre aylar öncesinde oyuncu ile anlaşan İngiliz devi Chelsea, Fransız yıldızın transferi için tüm işlemleri tamamladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, Christopher Nkunku'yu Fransa Milli Takımı ile oynayacağı maçlardan sonra İngiltere'ye getireceğini ve 19 Haziran tarihinde sözleşme imzalattıracağı belirtildi.

Londra ekibi Chelsea'nin 25 yaşındaki yıldız golcü için yaklaşık 60 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Leipzig formasıyla bu sezon 36 karşılaşmaya çıkan Fransız golcü 26 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

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