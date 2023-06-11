Christopher Nkunku'dan PSG açıklaması

Nkunku, yakından tanıdığı Nagelsmann'ın adının Paris Saint-Germain ile geçmesinin şaşırtıcı olmadığını dile getirdi.

Fransız yıldız, "Nagelsmann, benim gelişimime büyük yardımı olan bir teknik direktör. Futbola ve her türlü taktiksel konuya odaklanmış durumda. Bir teknik adam olarak beklentisi çok fazla. Hücum futbolunu seviyor, takımının çok fazla pozisyon bulmasını istiyor ve rakip ceza sahasında çok oyuncu istiyor. Bayern Münih'te de iyi işler yaptığını gördük. PSG gibi bir kulübün ona yönelmesine şaşırmadım" dedi.

Christophe Galtier ile yollarını ayırması beklenen PSG'nin listesinde ayrıca Zinedine Zidane ve Luis Enrique de yer alıyor.