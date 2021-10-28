Ajansspor 28 Ekim 2021 Perşembe 18:35 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 18:43

Galatasaray, Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan transferinin ardından bir Rumen oyuncuyu daha istiyor. Galatasaray'ın Cicaldau'nun "isterdim" dediği Andrei Ivan'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

GALATASARAY'IN FORVET HEDEFİ: ANDREI IVAN

Ramonya'da yayınlanan ProSport gazetesinin haberine göre, Rumen forvet Andrei Ivan için Galatasaray'ın nabız yokladığını iddia etti. Romanya 1. Ligi takımlarından Craiova'da forma giyen 24 yaşındaki forvet Ivan ile devre arası ya da sezon sonu için anlaşma zemini aranacak.

CİCALDAU: ANDREİ IVAN'I İSTERDİM

Galatasaray'ın yazın kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, geçtiğimiz günlerde Rumen basınına konuşmuştu. 24 yaşındaki Rumen oyuncu, 'Craiova'dan bir oyuncunun transferini istesem, Andrei Ivan'ı isterdim' demişti.



11 MAÇTA 4 GOL, 2 ASİST İLE OYNADI

Her iki kanatta ve santrfor bölgesinde oynayabilen 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 11 maçta 4 gol atıp 2 asist yaptı. Ivan, 2019'da Krasnodar'dan Craiova'ya 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro.

