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Spor

Cihan Topaloğlu 1 yıl daha Altay'da

Süper Lig'in yeni takımı Altay'da, 29 yaşındaki kaleci Cihan Topaloğlu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:35 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:35
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Altay'da kaleci Cihan Topaloğlu'nun sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

Siyah-beyazlı takımın Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan 29 yaşındaki file bekçisi son 2 sezonda İzmir ekibinde görev aldı. Her iki sezona da yedek kaleci olarak başlayan Cihan, ligin ilerleyen haftalarında eldivenleri eline geçirdi.

İzmir ekibinde son olarak devre arasında transfer edilen Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak, Cihan'dan formayı kapmayı başaramadı.

Altay'da sol kanat Erhan Çelenk'in de mukavelesi yenilenmişti.

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