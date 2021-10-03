Cihat Arslan: Bazen işin pis tarafını da yapmanız gerekiyor

3 Ekim 2021 Pazar 19:33 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 19:33

Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Cihat Arslan, maç sonu konuştu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, maç öncesinde Fenerbahçe'nin analizlerini yaptıklarını ifade ederek, "Maça coşkulu başlıyor, öne geçmeyi seviyor 15-20 dakikalarda. 15-20 dakikayı en azından 2'nci bölgemizde geçirmemiz gerekiyordu. Bu şekilde çalışıldı ama buna reaksiyon verilemedi. Yediğimiz gol şanssız bir goldü ama daha öncesinde gol bulunabilirdi. 1-0'dan sonra daha farklı oynamamız gerekiyordu. İlk yarı 1-0'a razıydım ama son 10 saniyede gol yedik. Devre arası hamle yapıldı, 2-1'i yakaladık rakibimizi tedirgin ettik ama elimizden gelen bu kadar oldu. Bir mağlubiyet oldu. Mağlubiyeti oyun içinde kabul etmemek gerekir, oyun sonunda her skorun başımızın üzerinde yeri var" dedi.

"BAZEN İŞİN PİS TARAFINI DA YAPMANIZ GEREKİYOR"

Takımın yeterli durumda olduğunu ifade eden Cihat Arslan, "Transfer yapılmasa bile bu takım yeterli. Bizim takım 2 takım. Top bizdeyken farklı bir takım, rakip takımdayken ayrı bir takım. Üstesinden gelmemiz gereken şey de bu. Daha çok oynamaya yönelik bir takım, handikabımız bu. Bizim ligimiz sertliği kaldıran bir lig. Bazen işin pis tarafını da yapmanız gerekiyor. Hakemi de taraftarı da yanınıza almanız gerekiyor" diye konuştu.