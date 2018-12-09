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Cihat Arslan: Fenerbahçe'ye saygısızlık yapmak istemiyorum

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

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Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Önemli bir 3 puan aldıklarını vurgulayan Arslan, "İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Oyuncularımı tebrik ederim. Topun bizi sevdiği dakikalar da vardı. 3-0 güzel bir galibiyet. Sevinirken, üzülüyoruz. Fenerbahçe Türk futbolunun lokomotifi, Fenerbahçe altındır, pırlantadır, onlara saygısızlık yapmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye şans dileyen teknik adam, "Böyle günler olabilir. İnşallah iyi olurlar. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a en çok bizim ihtiyacımız var. Ali Koç'a ve Fenerbahçe'ye şans diliyorum" dedi.

(Sporx)

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