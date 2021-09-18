Cihat Arslan: Hakemler formsuz ise değişmesi gerekiyor

18 Eylül 2021 Cumartesi 19:43 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 19:43

Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan açıklamalarda bulundu.

"HAKEMLER FORMSUZ İSE DEĞİŞMESİ GEREKİYOR"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, eksik oyuncularının fazla olmasının hamle güçlerini sınırladığını vurgulayarak, "Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Mazeret olarak söylemiyorum. 6 tane eksik vardı ama takım eksiksiz gibi oynadı. Fark, kulübe farkıydı. Trabzonspor'un hamle şansı daha fazlaydı. Bir top kaybı ve on saniye sonra gol yedik. Bundan üzüntü duymalıyız. Devre arası Trabzonspor hamle yaparken, saha kenarındaki TFF yetkilisi, 'Siz değişiklik yapacak mısınız' diye sordu. Ben de, 'Federasyonun hakemi değiştirmesi gerekiyor' dedim. Hakemlerin de formsuzsa değişmesi gerekiyor. Bir kere adaletli olması gerekenler olmazsa vicdani bir sıkıntı olur. Umut'un pozisyonu sarı, Eren'in burnu kırıldı kart gelmedi" açıklamasında bulundu.

"6 YABANCI OYUNCUMUZ YOKTU, BU HAMLE GÜCÜNÜZÜ AZALTIYOR"

Arslan, eksik oyuncuların fazlalığı nedeniyle bazı oyuncuları maç içerisinde farklı bölgelerde oynatmak durumunda kaldığını vurgulayarak, "6 yabancı oyuncumuz yoktu, bu hamle gücünüzü azaltıyor. Elimizde Umut dışında santrfor yoktu ama bu disiplini de bütünlüğü de bozmaz. Pozisyon üretme adına biz de bir şeyler yaptık. 3 puan kaybettik ama yolumuza devam edeceğiz. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.