Cihat Arslan: Hem UEFA hem de ligde oynadığımız için inişler ve çıkışlar oluyor

Bu hafta düşme hattındaki rakipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da evlerinde mutlaka yenmek istediklerini belirten Arslan, "Kötü giden haftalardan sonra Göztepe maçı bizim için dönüm noktası oldu. İyi motive olduğumuzu düşünüyorum. İyi hazırlandık, yorgunluğumuz vardı ama birlikteliğimiz, bütünlüğümüz ve inancımız bize maçı kazandırdı. Daha farklı da kazanabilirdik ama alınan 3 puan çok önemli ve değerliydi. İnşallah bir başlangıç olur. Tekrar başlayabilmek için güzel bir moral oldu. Göztepe galibiyetinden sonra Erzurum maçını çok çok önemli, belki de bütün oynayacağımız maçlardan önemli görüyorum" dedi.

"En önemlisi galibiyetlerin devamı ve istikrar" diyen Arslan, "Bu inancı ve birlikteliği devam ettirirsek kazanacağımızı düşünüyorum. Takımın son hafta gösterdiği bütünlükle beraber inanç seviyemiz biraz daha arttı. Takıma özgüven geldi ama özgüvenin fazlası da bizim için sıkıntı, onu iyi dengelememiz gerekiyor" diye konuştu.

İleri uçta önemli oyunculara sahip olduklarına değinen Arslan, "Hem UEFA hem de ligde oynadığımız için inişler ve çıkışlar oluyor. Normal antrenman yapamıyoruz, daha çok maç endeksli gidiyoruz. Bir sonraki milli maç arasında antrenman yapma fırsatı bulacağız. Hücum hattında Seleznyov ve Manu gibi çok önemli oyuncularımız var. Onlar da gereken performansa ulaşacaktır. Manu, Göztepe maçında sonradan oyuna girerek ofansif olarak çok şey kattı. Sadece skor eksiğimiz oldu. Hepsi yavaş yavaş olacak fakat bunlar yavaş olurken de bizim hızlı şekilde 3 puanlar almamız şart" dedi.

BİLAL VE VRSAJEVİC DÖNÜYOR

Akhisarspor'da uzun süredir sakat olan Bilal Kısa ve Vrsajavic, takımla antrenmanlara başladı. Son Göztepe maçında Dany'nin de sakatlandığı yeşil-siyahlı ekipte Serginho'nun tedavisi ise sürüyor. Özellikle defans hattında alternatif sıkıntısı çektiklerini söyleyen Teknik Direktör Cihat Arslan, "Defansta Mustafa Yumlu çok büyük fedakarlıkla oynuyor. Burnu kırık ve normal şartlarda ameliyat olursa 4 ile 5 hafta aramızda olamayacak. Mustafa'ya ayrı bir teşekkür etmek gerekiyor. Aynı bölgede Dany, üzücü bir şekilde son maçta sakatlandı fakat fedakarlık yaparak sakat halde bile dışarıya çıkmadı. Oyunda kalmayı tercih etti. Ona da büyük saygı duyuyorum. Sakatlığı bizi üzdü. O bölge alternatifsiz bir bölge, altyapıdan kardeşlerimizi profesyonel yapıp defansı desteklemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.