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Cihat Arslan, Kone için söylediği 'İnşallah hamile değildir' sözü üzerine özür diledi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanspor'un hocası Cihat Arslan, futbolcusu Kone'den özür diledi.

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Spor Toto 1. Lig'de, cumartesi günü oynanan maçta Boluspor'a sahasında 2-1 yenilen Adanspor'da, teknik direktör Cahit Arslan'dan bir özür geldi.

İlk 6 hafta sonunda henüz galibiyeti olmayan turuncu beyazlıların futbolcusu Famoussa Kone, başı döndüğü gerekçesiyle Boluspor maçından çıkmıştı.

Oyuncunun durumuyla ilgili gelen bir soru üzerine Teknik direktör Cihat Arslan da, "İnşallah hamile değildir" sözleriyle tepki göstermişti.

"HADDİMİ AŞTIM, ÖZÜR DİLERİM"

Cihat Arslan bu sözleri nedeniyle daha sonra özür diledi. Arslan, "Maç sonrası stresi ve Kone'ye sitemle haddimi aşan bir yorumda bulundum. Bunları söylememem gerekirdi. Kamuoyundan özür diliyorum" dedi.

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