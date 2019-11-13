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SPOR

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‘Çıkarları bozuldu!’

G.Saray’ın Başkanı, “Suçumuz hizmet etmek, başarılı olmak mı? Almadık kupa bırakmadık. 5 yıl zarar eden Sportif A.Ş.’yi kâra geçirdik. Bu da bazı menfaat gruplarını rahatsız ediyor” dedi.

  • Star Spor
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GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, muhalefetin “Mahkeme karar verdi. 1 ay içinde seçim şart” baskısına rağmen geri adım atmıyor. Yönetim Kurulu toplantısında seçim kararı almayan Cengiz, “Mali ve sportif açıdan bize bir şey diyebiliyorlar mı? Almadık kupa bırakmadık. Geldiğimizde kayyum atanacaktı. 5 yıl üst üste Sportif A.Ş. zarar etti. Geldik ve kâr ettirdik” dedi.

YARINKİ MAHKEME KRİTİK

Başkan şöyle devam etti: “Benim ve yönetimimin suçu G.Saray’a hizmet etmek midir? Bizi engellemek istiyorar. Çünkü bazı grupların çıkarları bozuldu.” Şu anda idari ibrasızlık ile ilgili 2 dava sonuçlanırken 7 dava daha devam ediyor. Başkan Cengiz’in yarın yapılacak mahkemeden çıkacak kararı beklediği ve ona göre yeni bir hareket planı belirleyeceği kaydedildi.

FARUK SÜREN’E BASKI VAR

Öte yandan G.Saray’ın seçime gitmesinden başka yolu olmadığını düşünen muhalefet cephesi aday çalışmalarına hız verdi. İsmi adaylık için geçen Ünal Aysal ve Drusun Özbek’in şu ana kadar başkanlık yarışına girmeyi düşünmediği öğrenildi. Muhalefetin eski başkan Faruk Süren’in aday olması için yoğun bir baskı yaptığı ancak henüz ikna edemediği ifade edildi.

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