Çılgın rakam! Arda Güler bile bu teklife inanamadı: Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa devlerini peşine takmaya devam ediyor. PSG ve Barcelona'nın yakından takip ettiği milli yıldız Arda Güler için Ligue 1 ekibi Marsilya'da devreye girdi.

ARDA GÜLER, AVRUPA DEVLERİNİ PEŞİNDEN SÜRÜKLÜYOR

Sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler, başarılı performansıyla büyük beğeni toplarken birçok Avrupa ekibinin de radarına girmeyi başardı. Fenerbahçe'nin büyük gelir elde etmeyi hedeflediği genç yıldız, PSG, Barcelona, Manchester City ve Arsenal'in takibinde.

MARSILYA HAREKETE GEÇTİ

İtalya basınında yer alan habere göre; Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Arda Güle için harekete geçti. Fransız ekibinin başkanı Pablo Longoria, hayran kaldığı 18 yaşındaki genç yıldızı, 1 numaralı hedef olarak belirledi.

RAKAM BELLİ OLDU

Haberde, Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın Arda Güler için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Ancak Arda Güler için beklentisi daha yüksek olan Fenerbahçe'nin bu rakamı kabul etmesi beklenmiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 21 resmi maça çıktı ve bunların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 628 dakika süre alan 18 yaşındaki yıldız, 3 gol ve 2 asistle skora etki etti.