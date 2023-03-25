İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2023 Cumartesi / 4 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,054
  • EURO
    20,5095
  • ALTIN
    1211.96
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çılgın rakam! Arda Güler bile bu teklife inanamadı: Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu
Spor

Çılgın rakam! Arda Güler bile bu teklife inanamadı: Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu

Arda Güler'in Avrupa'dan talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin büyük gelir elde etmeyi hedeflediği genç yıldız Arda Güler için Fransa devi harekete geçti. İşte detaylar...

25 Mart 2023 Cumartesi 09:48 - Güncelleme:
Çılgın rakam! Arda Güler bile bu teklife inanamadı: Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu
ABONE OL

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa devlerini peşine takmaya devam ediyor. PSG ve Barcelona'nın yakından takip ettiği milli yıldız Arda Güler için Ligue 1 ekibi Marsilya'da devreye girdi.

ARDA GÜLER, AVRUPA DEVLERİNİ PEŞİNDEN SÜRÜKLÜYOR

Sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler, başarılı performansıyla büyük beğeni toplarken birçok Avrupa ekibinin de radarına girmeyi başardı. Fenerbahçe'nin büyük gelir elde etmeyi hedeflediği genç yıldız, PSG, Barcelona, Manchester City ve Arsenal'in takibinde.

MARSILYA HAREKETE GEÇTİ

İtalya basınında yer alan habere göre; Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Arda Güle için harekete geçti. Fransız ekibinin başkanı Pablo Longoria, hayran kaldığı 18 yaşındaki genç yıldızı, 1 numaralı hedef olarak belirledi.

RAKAM BELLİ OLDU

Haberde, Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın Arda Güler için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Ancak Arda Güler için beklentisi daha yüksek olan Fenerbahçe'nin bu rakamı kabul etmesi beklenmiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 21 resmi maça çıktı ve bunların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 628 dakika süre alan 18 yaşındaki yıldız, 3 gol ve 2 asistle skora etki etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.