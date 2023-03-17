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Spor

Çılgın rakam! Dünya devi Sacha Boey transferini bitirdi

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey tam 3 İngiliz kulübünden transfer teklifi aldı. Sarı kırmızılılar 22 yaşındaki oyuncuyu sezon sonunda yüksek bir bonservis bedeliyle Avrupa'ya satacak. Sacha Boey'un gönlünde hangi takımın yattığı da belli oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi17 Mart 2023 Cuma 08:00 - Güncelleme:
Çılgın rakam! Dünya devi Sacha Boey transferini bitirdi
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Süper Lig'in lideri Galatasaray hem üst üste kazandığı galibiyetlerle hem de son dönemdeki yabancı transferleriyle büyük bir başarıya imza attı. Sarı kırmızılara en fazla transfer teklifi ise Sacha Boey için geliyor. Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Fransız sağ bek yaz transfer sezonunda Avrupa'ya gitmeye hazırlanıyor.

SACHA BOEY İÇİN 3 KULÜP TALİP OLDU

22 yaşındaki futbolcuya Premier Lig'den Arsenal, Newcastle United ve Aston Villa talip oldu. 3 İngiliz ekibinin de ısrarla kadrosuna katmak istediği oyuncu için bonservis bedelinin 12 milyon sterlin olduğu konuşuluyor. Galatasaray, Sacha Boey'u 12 milyon sterline satmaya sıcak bakıyor.

SACHA BOEY TERCİHİNİ YAPTI

Fransız sağ bek Arsenal'in kendisiyle ilgilenmesinin ardından Londra ekibine katılmak için sezonun bitmesini bekliyor. Premier Lig'de lider konumda olan Arsenal'de teknik direktör Arteta, Sacha Boey'un transferini ısrarla istedi. İki tarafında sıcak baktığı transferde anlaşmanın yakın olduğu belirtildi. Sacha Boey, Galatasaray'dan yaz transfer döneminde 12 milyon sterline ayrılmaya çok yakın.

Star Gazetesi

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