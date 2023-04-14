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Spor

Çılgın rakam! Sacha Boey'e dünya devi resmen talip oldu

Galatasaray'ın başarılı sol bek oyuncusu Sacha Boey'e dünyaca ünlü İngiliz kulübünden teklif geldi. Adı birçok Avrupa kulübüyle anılan Sacha Boey için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

14 Nisan 2023 Cuma 19:22 - Güncelleme:
Çılgın rakam! Sacha Boey'e dünya devi resmen talip oldu
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Galatasaray'ın 22 yaşındaki sol beki Sacha Boey İngiliz devi Manchester United'in talip olduğu iddiası ortaya atıldı. Manchester United'in kadrosuna katmak istediği Sacha Boey için teklif yaptığı söyleniyor.

SACHA BOEY'E MANCHESTER UNİTED TALİP OLDU

Alman basınında yer alan habere göre, Premier Lig devi Manchester United, Sacha Boey için Galatasaray'a teklif yaptı. İngiliz devinin Avrupa kulüplerinin radarında olan Fransız sağ bek için kesenin ağzını açacağı belirtildi.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Haberde Galatasaray'ın Sacha Boey için 20 milyon euroluk bir bonservis beklentisi içinde olduğu aktarıldı. Oyuncunun satışına sıcak bakan Galatasaray yönetimi, gelen tekliflerden en cazip olanını kabul edecek.

'HEDEFİM 5 BÜYÜK LİG'DE OYNAMAK'

Geçtiğimiz günlerde Fransız basınına konuşan Sacha Boey transferiyle alakalı sorulara yanıt verdi. Her zaman daha yükseği hedeflediğini belirten Fransız sağ bek, "Daha iyi bir lige geri dönmek hedeflerimden biri." şeklinde cevap vermişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sacha Boey, Galatasaray formasıyla bu sezon şu ana kadar 25 resmi maça çıktı ve 2 asistlik bir katkı sağladı.

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