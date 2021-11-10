Çılgın Sumudica'dan Milli Takım sorusuna olay cevap!

Star.com.tr 10 Kasım 2021 Çarşamba 15:33 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 15:47

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica ülkesi Romanya'da gündem oldu.

Mirel Radoi'nin Romanya Milli Takımı'ndan ayrılması ülkede konuşulurken Marius Sumudica'nın Romanya Milli Takımı'nın başına geçebileceği konuşuluyordu. Tecrübeli teknik direktör konu hakkında ülkesi basınına açıklamalarda bulundu.

SUMUDİCA: MİLLİ TAKIMI BENDEN ÖNCE ÇALIŞTIRACAK İSİMLER VAR

Marius Şumudica, Romanya Milli Takımı'nın başında bulunan Mirel Radoi'nin görevine devam etmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek konu hakkında şu sözleri söyledi:

"Benden önce milli takımda olmayı hak eden başka teknik direktörler var, şimdilik Yeni Malatyaspor'da görevimin başındayım. Kulübümü küme düşmekten kurtaracağımı umuyorum. Romanya'ya dönersem döneceğim tek takım Rapid Bükreş. Romanya Milli Takımı'nda çalışmak gibi bir düşüncem şu anda yok. Radoi'nin göreve devam etmesini istiyorum. Bir şeyleri değiştirdi, yeni bir soluk getirdi. Rakibine bakmadan hücum etmek, baskı yapmak onun felsefesidir. Devam etmek istemiyorsa, sahip olduğunuz antrenörler var. CFR Cluj'da sonuçları olan Dan Petrescu ve Hagi gibi. Bu isimler beni geride bırakacak isimler."

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