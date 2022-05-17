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Spor

Çılgın teklif! Arda Güler'e dünya devi resmen talip oldu

Arda Güler için Bundesliga devi Borussia Dortmund devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin Alman ekibinin talip olduğu 17 yaşındaki Arda Güler için en az 30 milyon euro istiyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi17 Mayıs 2022 Salı 18:55 - Güncelleme:
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Bundesliga devi Borussia Dortmund, Arda Güler'in peşinde. Fenerbahçe ise başarılı performansıyla parlayan 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler için kapıyı 30 milyon eurodan açtı.

ALMAN DEVİ, ARDA GÜLER'İN PEŞİNDE

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin geleceğiyle umut vadeden genç yıldızı Arda Güler için kollarını sıvadı. Alman ekibi 17 yaşındaki genç oyuncu için girişimlerini hızlandırdı.

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FENERBAHÇE 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe'nin ise Borussia Dortmund'un istediği Arda Güler için en az 30 milyon euro bekliyor. Eğer transfer beklenen rakamla gerçekleşirse sarı-lacivertli takımın tarihinin en pahalı oyuncu satışı olacak.

ARDA GÜLER'İN KARNESİ

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maçta 373 dakika süre aldı. 17 yaşındaki genç oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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