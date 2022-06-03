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Spor

Çılgın teklif! Dünya devi Attila Szalai için gemileri yaktı

Attila Szalai, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United harekete geçti. İngiliz ekibinin sarı-lacivertlilerin başarılı stoperi Attila Szalai için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye teklifte bulunacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi3 Haziran 2022 Cuma 22:50 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Attila Szalai için Newcastle United devreye girdi. İngiliz ekibinin Attila Szalai için girişimlerine başladığı ve sarı-lacivertlilere teklifte bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

NEWCASTLE UNITED, ATTILA SZALAI'YE TALİP OLDU

İngiltere basınında yer alan habere göre; Premier Lig takımlarından Newcastle United, Attila Szalai için kollarını sıvadı. Girişimlere başlayan ada ekibi önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

2.20 MILYON EUROYA ALINMIŞTI

Sarı-lacivertliler Attila Szalai'yi 2021'in yaz aylarında Apollon Limassol'dan 2.20 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

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ATTILA SZALAI'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Attila Szalai, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 resmi maçın 34'ünde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Macar stoper bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asitle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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