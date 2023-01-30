Çılgın teklif! Dünya devi Attila Szalai'ye resmen talip oldu: Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Attila Szalai, Avrupa ekiplerini peşine takmaya devam ediyor. Premier Lig devi Liverpool'un talip olduğu Attila Szalai için sarı-lacivertlilerin istediği bonservis bedeli belli oldu.

ATTILLA SZALAI'YE DEV TALİP!

2021'in yazında Apollon Limassol'den 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Attila Szalai, Fenerbahçe'de başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Avrupa ekiplerinin yakından takip ettiği Macar stopere son olarak Liverpool talip oldu.

LIVERPOOL ONUN PEŞİNDE

İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Virgil van Dijk'in sakatlığı sonrası sol stoper arayışına başladı. Ada ekibinin listesinin ilk sırasında Attila Szalai yer alıyor. Teknik direktör Jürgen Klopp, Szalai'nin Van Dijk'in yokluğunda sadece "geçici bir çözüm" olarak değil ileride onun yerini alabileceğine inanıyor.

FENERBAHÇE, RAKAMI BELİRLEDİ

Sarı-lacivertli yönetim Liverpool'un da talip olduğu Attila Szalai'nin bonservis bedelini belirledi. Yönetim Macar savunma oyuncusu için en az 20 milyon euro bekliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Attila Szalai, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 34 resmi maça çıktı ve bunların 33'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3010 dakika süre alan 25 yaşındaki Macar stoper, 1 gol ve 2 asistle skora etki etti.