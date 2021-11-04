Star.com.tr 4 Kasım 2021 Perşembe 09:20 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 09:20

İngiltere Premier Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Çağlar Söyüncü Leicester City savunmasının vazgeçilmez oyuncusu olurken ligde de gösterdiği istikrarlı performansla dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Sezon başında Barcelona ve Real Madrid'in ilgilendiği isme bu kez de İngiliz devi Manchester United talip oldu. 2023 yılına kadar Leicester'da sözleşmesi bulunan Çağlar Söyüncü için kesenin ağzını açan Manchester ekibinin Leicester'a istediği bonservisi ödeyeceği iddia edildi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN SÖZLEŞMESİ 2023'TE SONA ERİYOR

Leicester City'ye 2018-2019 sezonunda transfer olan Çağlar Söyüncü İngiliz ekibinde toplam 98 maça çıktı. İstikrarlı performansıyla savunmanın vazgeçilmez ismi olan milli yıldız şimdi yuvadan ayrılmaya hazırlanıyor.

YOURI TIELEMANS İÇİN DE DEVREDELER

İngiliz ekibi Manchester United Çağlar ile birlikte Youri Tielemans'ı da kadrosuna katmak istiyor. Belçikalı orta saha oyuncusu da dört sezondur Leicester forması giyiyor. Orta saha yıldızının sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

İKİ KUPA KAZANDI

Öte yandan Çağlar Söyüncü Leicester City'de iki kez de kupa kaldırma sevinci yaşadı. 2021 yılında İngiltere Kupası'nı kazanan 25 yaşındaki milli savunmacı 2021-2022 sezonu başlangıcında da İngiltere Süper Kupası sevinci yaşadı.