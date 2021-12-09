Çılgın teklif! Dünya devi Mario Balotelli'ye talip oldu

Star.com.tr 9 Aralık 2021 Perşembe 08:04 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 08:04

Süper Lig'de Adana Demirspor ile eski günlerine geri dönen Mario Balotelli için İngiliz kulübü Newcastle United başta olmak üzere İtalyan kulüpleri ve Brezilya kulüplerinin devreye girdiği belirtilmişti. İngiliz ve İtalyan basınında çıkan haberlere göre Newcastle United Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak için bir kez daha harekete geçti.

MARİO BALOTELLİ RÜZGARI

Yıldız oyuncu için İtalya Milli Takımı'na da döneceği iddiaları İtalya basınında gündemden düşmüyor. Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na dönmeyi çok istediği yakın çevresi tarafından da belirtilirken transfer iddiaları da her geçen gün artmaya devam ediyor. İngiliz ekibi Newcastle United Balotelli ısrarını sürdürüyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 350 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın almıştı. Balotelli'nin Adana Demirspor ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.

BALOTELLI PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Mario Balotelli, Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla toplamda 16 maça çıktı. 12 maça ilk 11'de başlayan Balotelli, 6 gol 2 asist yaparken takımını ligde 10. sıraya kadar çıkmasına yardımcı oldu. İtalyan milli takımına da dönmesi konuşulan Balotelli için Mancini, "Kapımız herkese açık" diyerek mesaj yollamıştı.