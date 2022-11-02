Çılgın teklif! Ferdi Kadıoğlu'na dünya devi resmen talip oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de ki yükselen formu ile birlikte birçok oyuncusu Avrupalı gözlemcilerin odak noktası oldu. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile birlikte sezona çok iyi başlayan Fenerbahçe, hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde lider konumda bulunuyor. Portekizli çalıştırıcının kurduğu sistem ve direktifleri, mevcut oyuncu kadrosunun performansının yükselmesindeki en önemli etken olarak görülüyor. Vitor Pererira ile birlikte bambaşka bir oyuncuya dönüşen Ferdi Kadıoğlu, Jorge Jesus'un da sahada talep ettiklerini karşılar vaziyette.

FERDİ KADIOĞLU İÇİN NAPOLİ GÖZLEMCİLERİ DEVREDE

Avrupa takımlarına oyuncu satışları ile sık sık gündeme gelen Fenerbahçe, Kim Min-Jae ve Eljif Elmas gibi potansiyelli oyuncuları yüksek bonservis bedelleri ile göndererek kasasını doldurmuştu. Avrupa gözlemcilerinin ise dikkatle takip ettiği Fenerbahçe'de sıradaki hedef genç yetenek Ferdi Kadıoğlu. Daha önce birçok Avrupa ve Süper Lig maçına gözlemci gönderen Napoli, yarın akşam oynanacak olan Dinamo Kiev maçınıda yakından takip edeceği düşünülüyor. Ferdi Kadıoğlu'nun da satışı halinde sıçrama yapmak isteyen potansiyelli oyuncular için Fenerbahçe tercih edilir bir basamak olabilir.

SÖZLEŞMESİ 2026 YILINDA BİTİYOR

Ali Koç'un başkanlık döneminin ilk transferlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, o sezondan itibaren oyuncu kadrosu ve teknik direktörün sürekli değişmesine rağmen kaos dolu ortamda gelişmiş ve ilk 11'in değişmez oyuncularından biri olmuştu. Sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan genç yıldızın hedefi ise Avrupa'da forma giyebilmek. Makul bir teklif gelmesi durumunda ise Fenerbahçe'nin satışa sıcak bakacağı düşünülüyor.