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Spor

Çılgın teklif! Kim Min Jae için dünya devi kesenin ağzını açtı

Bu sezon oynadığı oyun ile dünya devlerinin dikkatinin çeken Güney Koreli savunmacı Kim MinJae için Liverpool devreye girdi.

29 Mart 2023 Çarşamba 21:16 - Güncelleme:
Çılgın teklif! Kim Min Jae için dünya devi kesenin ağzını açtı
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Napoli forması altında bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Kim Min Jae, Avrupa'nın önemli ekiplerini peşine taktı.

LIVERPOOL DA DEVREDE

Güney Koreli savunma oyuncusu için daha önce Paris Saint-Germain ve Manchester United'ın adı geçerken, Liverpool'un da devrede olduğu belirtildi.

70 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

İtalyan basını Rai'de yer alan habere göre; Liverpool, Güney Koreli savunmacı için 70 Milyon euro'ya kadar ödeme yapmaya hazır.

Foot Mercato'da yer alan bir başka habere göre ise Kim Min Jae'nin, sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi yer aldığı kaydedildi. Bu serbest kalma maddesinin İtalya dışındaki takımlar için geçerli olduğu ve yaz aylarında iki haftalık süreçte (1-15 Temmuz) aktif olacağı öne sürüldü.

SERBEST KALMA MADDESİ ARTIYOR

Başarılı savunma oyuncusunun serbest kalma maddesinin 45-50 milyon euro bandından yapılan anlaşma gereği 52 milyon euroya çıkacağı öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Napoli'de bu sezon 35 maça çıkan Kim Min Jae, 2 kez gol sevinci yaşadı. İtalyan ekibi, sezon başında 26 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe'den 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

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