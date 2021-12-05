Çılgın teklif! Uğurcan Çakır için dev kulüp yeniden devreye girdi

Star.com.tr 5 Aralık 2021 Pazar 11:36 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 11:36

Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İspanya kulüplerinden Valencia geçtiğimiz sezon bordo mavililere Uğurcan Çakır için teklifte bulunmuş ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu kabul etmemişti. Ağaoğlu teklifin 5 milyon Euro kiralama 12 milyon Euro da satın alma opsiyonundan oluştuğunu duyurmuştu. Valencia'nın Uğurcan Çakır aşkı bitmiyor. İspanyol kulübü gol yeme sorununu çözememesi üzerine rotayı tekrardan milli kaleciye çevirerek 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı..

UĞURCAN ÇAKIR ŞAMPİYONLUĞA KENETLENDİ

İspanyol kulüp Valencia kaleci sorununu çözememesi üzerine Uğurcan Çakır için tekrardan devreye girdi. Ligde 11. sırada yer alan kulüp yediği 17 golle eksi 1 averaja sahip. Kaleci Cillessen ve Mamardashvili arasında as kaleciyi bulamayan Valencia kaleci mevkiinde transfere yönelme kararı aldı. Bordo mavililerde ise Uğurcan Çakır Trabzonspor ile ligde liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluğa kenetlenen milli kaleci İspanyol menajeri Arturo Canales'e gelen teklifleri kendisine iletmemesini istedi. Şampiyonluğa kenetlenen kaleci gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirecek.

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ FUTBOLCUSU: UĞURCAN ÇAKIR

KMPG Football Benchmark araştırma ekibi Süper Lig'in en değerli futbolcusu olarak Uğurcan Çakır'ı göstermişti. 19.1 milyon Euro değeri olduğu açıklanan milli kalecinin ardından Süper Lig'de en değerli ismin 15.9 milyon Euro ile Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic gösterilmişti.