Star.com.tr 4 Eylül 2021 Cumartesi 19:27 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 19:31

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasındaki Mısır'dan transferi Mostafa Mohamed'in sarı kırmızılılardan ayrılacağını konuşuluyordu. Hollanda ekibi PSV ve Fransa ekibi Bordeaux'nun istediği Mostafa Mohamed kararını Galatasaray'da kalmaktan yana kullandı. Fransız basının haberine göre ise Mısırlı yıldıza en ciddi teklif İspanya La Liga'dan geldi. Falcao'nun anlaştığı Rayo Vallecano önce Mostafa'yı transfer etmek istedi. Ancak Mısırlı golcü Galatasaray'dan ayrılmayı kabul etmedi.

MOSTAFA MOHAMED DEV TEKLİFİ REDDETTİ



Fransız basınından RadioFrance'ın aktardığı haberde Rayo Vallecano, Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak istedi. İspanyol kulüp Mostafa Mohamed'e Galatasaray'da kazandığı maaştan iki katı teklif etmesine rağmen, Mısırlı oyuncuyu ikna etmeyi başaramadı. Mostafa, Galatasaray'da kalmak istediğini İspanyol kulübüne iletti.

İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano, Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i kadrosuna katamamasının ardından rotasını Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'ya çevirmiş. Geçtiğimiz günlerde Kolombiyalı yıldız ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Falcao, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya resmen imzayı atarak transfer oldu.

Falcao, Galatasaray kariyerinde kupa sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılı takım, Falcao'nun kadroda bulunduğu 731 günlük süreçte yarıştığı kulvarlarda kupa kazanamadı.