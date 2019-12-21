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Spor

Çilingir Ljajic olacak

Deneyimli teknik adam, 11’de şans vereceği Ljajiç’e duran toplarda çok güveniyor. Avcı, Caner Erkin’e de Burak’a bol bol orta yapması konusunda telkinlerde bulunuyor.

Star Spor21.12.2019  00:03 - Güncelleme: 21.12.2019  00:03

SÜPER Lig’de yarın akşam oynanacak dev derbide Fenerbahçe’ye konuk olacak Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, kritik maçın 11’ini belirledi. Kaleyi Türkiye Kupası’nda dinlendirdiği Loris Karius’a emanet edecek olan deneyimli teknik adam, savunma dörtlüsünü ise Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco ve Rebocho’dan oluşturacak. Orta sahanın göbeğinde Atiba Hutchinson-Elneny ikilisini bozmayı düşünmeyen Siyah-Beyazlılar’ın hocası, 10 numara pozisyonunda Sırp futbolcu Adem Ljajic’e şans verecek.

DURAN TOPLARLA FENER’İ VURACAK

Ljajic’ten patlama yapmasını bekleyen Avcı, yıldız isme özellikle duran toplarda çok güveniyor. Yan toplarda zaafı bulunan Fener’i Ljajic’in ortaları ve frikikleriyle vurmayı planlayan Abdullah Hoca, ileri uçta da Burak Yılmaz’ın araya koşularıyla rakip savunmayı yıpratmayı düşünüyor. Kanatlarda Diaby ve Caner’in 11’de başlamasına kesin gözüyle bakılırken, sakatlıklarını atlatan N’Koudou ve Ruiz’in ise maçın gidişatına göre ikinci yarıda oyuna girebileceği belirtiliyor. Sakatlıkları süren Douglas ve Dorukhan ise derbide yok.

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