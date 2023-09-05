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Spor

Cim-bom, Ndombele'yi işte böyle duyurdu! Galatasaray'dan yeni transferi için videolu paylaşım

Galatasaray, Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele için paylaşımda bulundu.

5 Eylül 2023 Salı 23:08 - Güncelleme:
Cim-bom, Ndombele'yi işte böyle duyurdu! Galatasaray'dan yeni transferi için videolu paylaşım
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Galatasaray yeni transfer Tanguy Ndombele için bir video yayınladı.

26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu için Galatasaray, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Tanguy Ndombele bu videoda Galatasaray taraftarlarına mesaj verdi.

İşte Tanguy Ndombele'nin sözleri:

"Herkese merhaba ben Ndombele. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve bu formayı giydiğim için de. Burada birlikte çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımız bu mesaj sizin için, Sami Yen'de görüşürüz. Sarı-kırmızı şampiyon Cimbom. Şampiyonlar Ligi en iyilerin yeri, grubumuz zor gözükse de en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Bana göre Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü, bir çok arkadaşımdan da bunu duydum. Galatasaray'ın başarısı için savaşacağım."

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