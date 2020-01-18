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  • Galatasaray, 17 yaşındaki forvet Kazımcan Karataş için Altay'a 500 bin TL önerdi
Spor

Galatasaray, 17 yaşındaki forvet Kazımcan Karataş için Altay'a 500 bin TL önerdi

Transfer çalışmalarını sürdüren ve geleceğe yönelik hamlelere yapmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir hamle yaptı.

18.01.2020  10:50 - Güncelleme: 18.01.2020  10:50

Transferde geleceğe yönelik adımlar atan yönetim, Altay'ın 17 yaşındaki oyuncusu Kazımcan Karataş için teklifte bulundu. İzmir ekibine 500 bin TL'lik bonservis önerisi yapılırken yanıt bekleniyor.

Forvet oynayan Kazımcan Karataş'ı sarı-kırmızılılar ilk olarak U-19 Takımı için düşünüyor.

ATALAY BABACAN'LA 2022'YE KADAR DEVAM

Galatasaray, altyapısında yetişen 19 yaşındaki orta saha Atalay Babacan'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. Denizlispor'dan 2013'te amatör olarak transfer edilen ve 2017'de profesyonel sözleşme imzalanan Atalay Babacan, A takımla 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

(Sabah)

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