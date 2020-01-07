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Spor

Galatasaray'ın elinden kaçırdığı Mbwana Samatta, devleri peşinden koşturuyor

Galatasaray'ın kadrosuna katamadığı Mbwana Samatta, 4 kulübü peşinden koşturuyor.

07.01.2020  15:44 - Güncelleme: 07.01.2020  15:45

Galatasaray’ın geçen sene önce Ocak ayında sonra yaz ayı transfer döneminde yakından ilgilendiği Samatta dev kulüplerin 1 numaralı gözdesi olmuş durumda.

SAMATTA'YA TAM 4 TALİP VAR

Sözleşmesinde 15 milyon euro’ya serbest kalır maddesi bulunan yıldız golcünün Norwich, C.Palace, Brighton, E.Frankfurt’un transfer listesinde olduğu belirtilirken, Tanzanyalı forvetin Alman ekibi E.Frankfurt’a daha sıcak baktığı ifade edildi. 4,5 yıldır Genk forması giyen ve bu sezon 27 maçta 10 gol atan Samatta Şampiyonlar Ligi arenasında 3 golle dikkat çekerken, oyuncunun geçtiğimiz günlerde Tanzanya – Brüksel arası seyahatte İstanbul’a gelmesi özellikle sarı kırmızılı camiada heyecan yaratmıştı.

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