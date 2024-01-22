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Spor

Cimbom dümeni Ada'ya kırdı! Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha

Orta saha transferi için listesinde Daichi Kamada ve Mario Pasalic olan Galatasaray dümeni İngiltere'ye kırdı. Listenin üst sıralarında yer alan bu isimlerden olumlu dönüş alamayan sarı kırmızılıların hedefi bu kez Brighton forması giyen Jakub Moder oldu. İşte detaylar...

Fanatik22 Ocak 2024 Pazartesi 09:40 - Güncelleme:
Cimbom dümeni Ada'ya kırdı! Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha
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Galatasaray, uzun bir süredir orta sahaya çok yönlü ve yıldız bir ismi renklerine bağlamak için girişimlerine devam ediyor.

Sarı-kırmızılılarda öncelikli hedefler Daichi Kamada ve Mario Pasalic'ti. Fakat Kamada için Lazio'nun inadı kırılmamıştı. Japon futbolcuyla anlaşma yakın olsa da İtalyanlar bir türlü ikna edilemedi.

YENİ ROTA İNGİLTERE

Pasalic'in ise öncelikli hedef olmadığı biliniyor. Hırvat futbolcu için de Atalanta ve yıldız oyuncuyla dirsek teması devam ediyor. Aslan'ın bu kez rotası ise İngiltere olacak.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMA

Premier Lig ekiplerinden Brighton'da görev yapan Jakub Moder, Galatasaray'a ekibe önerildi. 2025 yılına kadar kontratı bulunan Polonyalı futbolcu, bu sezon sadece 8 maçta oynadığı ve süre alamadığı için takımdan ayrılmak istiyor.

24 yaşındaki yıldız, menajerler aracılığıyla Aslan'a önerildi. 2020'de kendisine 11 milyon Euro bonservis ödenen Moder'in, satın alma opsiyonu ile kiralanma ihtimali bulunuyor.

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