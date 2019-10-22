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Cim-Bom galibiyeti unuttu

GALATASARAY, Avrupa kupalarında galibiyete hasret kaldı.

  • Star Spor
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Sarı-Kırmızılı takım uluslararası arenada son galibiyetini geçen sezon Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenerek elde etti. Cim-Bom bu maçın ardından 9 kez sahaya çıktı. Ancak 4 yenilgi ve 5 beraberlik aldı. Ligde kazanamama serisini bitiren Aslan şimdi Avrupa’da şanssızlığı kırmak istiyor.

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