Cim-Bom galibiyeti unuttu

Sarı-Kırmızılı takım uluslararası arenada son galibiyetini geçen sezon Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenerek elde etti. Cim-Bom bu maçın ardından 9 kez sahaya çıktı. Ancak 4 yenilgi ve 5 beraberlik aldı. Ligde kazanamama serisini bitiren Aslan şimdi Avrupa’da şanssızlığı kırmak istiyor.