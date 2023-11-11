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Spor

Cimbom hedefe kilitlendi! Galatasaray yol kazası istemiyor

Bu akşam Trendyol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray herhangi bir yol kazası yaşamadan ligdeki mücadelesine devam etmek istiyor. Aslan bu maçtan alacağı galibiyet ile ezeli rakibi ve takipçisi olan Fenerbahçe ile puan farkını da korumayı hedefliyor. İşte detaylar...

Akşam11 Kasım 2023 Cumartesi 09:25 - Güncelleme:
Cimbom hedefe kilitlendi! Galatasaray yol kazası istemiyor
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Süper Lig'de geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan G.Saray, Hatayspor karşısında kayıp yaşamak istemiyor. Zorlu deplasmanda bir yol kazası yaşamak istemeyen Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncuları tamamen sahaya konsantre olmaları konusunda uyardı. Ligde oynadığı son 10 maçını kazanan Cim-Bom'da kaleci Fernando Muslera, Hatay karşısında sarı kart görmesi durumunda Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

MUSLERA VE ICARDI İLK 11'DE

Hafif sakatlıkları bulunan Muslera ve Icardi'nin ilk 11'de maça başlaması bekleniyor. Akdeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Mehdi Boudjema ve Nikola Maksimovic karşılaşmada yer almayacak. Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar, ligde oynadığı 11 müsabakada kalesinde 6 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan, söz konusu 11 mücadelenin 6'sında da kalesini gole kapadı.

HATAY - G.SARAY

Saat: 19.00

Stat: Mersin

Yayın: beIN Sports1

Hakem: Bahattin Şimşek

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