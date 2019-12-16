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Cim-Bom nereye koşuyor!

Lig, Avrupa ve kupada hüsran yaşayan Aslan’da tüm dişliler yanlış çalıştı. Şampiyon kadrodan gidenlerin yeri dolmadı. Falcao sakatlandı, alternatif bulunamadı. Terim sistemi kuramazken, maç içinde oyuna da müdahale edemedi. Yabancıya dayalı sistemde G.Saray ruhu yakalanamadı.

  • Star Spor
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SÜPER Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası’nda şu ana kadar hayalleri yıkan Galatasaray’da kötü gidişin en büyük faturası Terim’e çıktı.

İşte Aslan’da çöküşü getiren nedenler:

1 – Geçen sezonun şampiyon kadrosundan Diagne, Onyekuru ve Ndiaye gibi isimler takımda tutulamazken yerlerine alınan isimler onların boşluğunu dolduramadı.

GOL SORUNU GİDERİLEMEDİ

 2- Transferde yanlış takım kuruldu. Yeni transferlerin hiçbiri, oyuna ağırlığını koyamadı.

3- Büyük ümitlerle alınan Falcao sakatlık nedeniyle oynayamadı. Ona alternatif isim bulunamadı.

4- Teknik Direktör Terim bir türlü takıma bir sistem oturtamadı, maç içinde oyuna müdahale edemedi.

YÖNETİM DESTEK VERMEDİ

 5- Takım son bölümlerde dağılırken, Fatih Hoca bunları seyretti.

6- Terim’in yabancı oyuncuya dayalı tercihi tutmadı. Takımda G.Saray ruhu eksikti.

7 - Terim bu hatayı yaptığını kabul etse de yine de Türk oyuncu sayısında artış yapmadı.

8- Yönetim de takıma gereken desteği veremedi.

ASLAN’IN SORUNU HÜCUM

Galatasaray bu sezon 15 lig maçında 17 gol kaydetti. Sarı-Kırmızılı takım son 35 sezonda ilk 15 haftalar dikkate alındığında en kötü performansını elde etti. 13 gol yiyen G.Saray bu alanda ise ligin en iyisi...

MUSLERA’NIN ÇABASI DA YETMİYOR

KÖTÜ giden Galatasaray’da ayakta kalan 1-2 oyuncudan birisi olan Fernando Muslera’nın gayreti ve birçok maçta yaptığı kurtarış da Sarı-Kırmızılı takımı kurtarmaya yetmiyor. Uruguaylı kaleci Süper Lig’de toplam 44 kurtarış yaparken, yüzde 78’lik oranla en az 4 maç oynayan kaleciler arasında öne çıkan isim oldu. Muslera Şampiyonlar Ligi’nde de 33 kurtarışla en fazla gole dur diyen isim olsa da bu performansları kötü gidişi durduramadı.

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