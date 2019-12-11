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Cim-Bom, Nijeryalı Dessers’in peşinde

YAHOO Sport’un muhabiri Manu Lonjon, Galatasaray’ın forvet adayları arasında Heracles forması giyen Cyriel Dessers’in de bulunduğunu ileri sürdü.

  • Star Spor
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25 yaşındaki Nijerya asıllı santrforu Herakles, temmuz ayında Utrech’ten 750 bin euroya transfer etti. Hollanda Ligi’nde 16 maçta forma giyen Dessers, 11 gol atıp 5 de asist yaptı. Dessers, Galatasaray ile ilgili olarak şunları söyledi: “Çok büyük bir camia. Böyle bir takımda kim oynamak istemez. Herhalde kulübüme teklif yaptılar” dedi. Dessers her iki ayağını da kullanabiliyor.

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