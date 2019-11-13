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Cim-Bom Onyekuru için son adımı atıyor

CİMBOM’A yeniden dönmesi gündemde olan Henry Onyekuru için kritik dönemece girildi.

  • Star Spor
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Geçtiğimiz hafta Nijeryalı yıldızın menajeri William D’Avila ile İstanbul’da görüşen idari menajer Şükrü Hanedar’ın kısa süre içinde Fransa’ya giderek Monaco ile masaya oturacağı öğrenildi. Onyekuru’dan her konuda olumlu cevap geldiği için iş artık iki kulübün anlaşmasına kaldı. Monacolu yöneticilerin de kiralamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

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