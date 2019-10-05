Cim-Bom sakata geldi

SEZONA iyi başlayamayan Galatasaray, bugün deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasına tam kadro çıkamayacak. Sarı-Kırmızılılar’da yeni transferler Radamel Falcao ve Mario Lemina’nın yanı sıra stoper Christian Luyindama’nın sakatlıkları nedeniyle Başkent ekibine karşı forma giyemeyeceği açıklandı. Üç futbolcu Cim-Bom’un Ankara kafilesinde yer almadı.

SAKATLAR İLE İLGİLİ BİLGİ

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada “Şampiyonlar Ligi’ndeki PSG maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilerek tedavisine başlanan Luyindama, aynı müsabaka sonrası aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Falcao ile tedavisi süren Lemina, G.Birliği maçı kadrosunda yok” ifadeleri kullanıldı.

SİVAS MAÇINA YETİŞECEKLER

Falcao, Lemina ve Luyindama’nın milli maçlar nedeniyle lige verilecek aranın ardından 18 Ekim’de DG Sivas’la İstanbul’da oynanacak karşılaşmaya hazır olacakları kaydedildi. Bu arada Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Gençlerbirliği maçı için son idmanını dün yapan Sarı-Kırmızılılar, saat 16.00 sularında THY’ye ait özel uçakla Ankara’ya gidip, kampa girdi.