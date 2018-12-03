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Cimbom son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabildi

Galatasaray bu sezon Spor Toto Süper Lig’de penaltılardan en fazla gol yiyen takım oldu.

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Galatasaray bu sezon Spor Toto Süper Lig’de penaltılardan en fazla gol yiyen takım oldu. Sarı-kırmızılıların ligde kalesinde gördüğü son 11 golün altısı penaltılardan geldi. Ayrıca, Cim-Bom’un Süper Lig’de kalesinde gördüğü son beş golün dördü de penaltıdan atıldı.

Sarı-kırmızılılar, ligin 5. haftasından itibaren Kasımpaşa, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda rakipleri birer kez penaltı atışından gol buldu.

Galatasaray’ın bu dönemde Bursaspor ile oynadığı maçta da yeşil-beyazlı takım lehine verilen ve Aytaç Kara’nın kullandığı penaltıyı kaleci Muslera çıkarmış, pozisyonun devamında Aytaç topu filelere göndermeyi başarmıştı.

9 maçta sadece 1 galibiyet

Cim-Bom, lig ve Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 9 resmi maçın sadece birini kazanabildi. Bu dönemde Süper Lig’de Kayserispor’u yenen Galatasaray, Bursaspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile berabere kaldı, Evkur Yeni Malatyaspor ile  Beşiktaş’a mağlup oldu.

Galatasaray, bu periyotta Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı maçlarda ise sahasında Schalke 04 ile berabere kalırken, Alman ekibine rakip sahada mağlup olup, Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova’ya da yine deplasmanda yenildi.

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