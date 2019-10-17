Ligde son 3 maçını beraberlikle tamamlayan Sarı-Kırmızılı takım bu akşam 20.30’da başlayacak maçta galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. 3 haftada kaybettiği 6 puan ile zirve yarışında da bir adım geride kalan Cim-Bom’un puan kaybına tahammülü kalmadı. Ali Palabıyık’ın yöneteceği mücadele beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Aslan bu maç öncesinde evindeki son 39 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu serideki 40. maçı kazanmak için sahaya çıkacak olan Galatasaray, Sivasspor ile de bundan önce 26 maç oynadı, 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. 57 gol atarken, 32 gol yedi, G.Saray Sivas ile iç sahada oynadığı 13 karşılaşmayı ise galibiyetle tamamladı.

MUHTEMEL 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Jimmy, Feghouli, Andone

SİVASSPOR: Samassa, Goino, Aaron, Caner, Uğur, Mert, Hakan, Hakan, Traore, Emre, Yatabare