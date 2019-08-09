30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4893
  • 6,1422
  • 262.155
  • 99208.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cim-Bom üçüne bedel

Sarı-Kırmızılılar son 14 sezonda müzesine tam 17 kupa götürüp taraftarını sevindirdi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ise bu dönemde toplam 18 kupa alabildi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

SEZONA Süper Kupa zaferi ile başlayan Galatasaray son dönemde ezeli rakiplerine karşı büyük bir üstünlük sağladı. Akhisarspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet, Sarı-Kırmızılı takımın son 14 sezonda müzesine 17. kupayı götürmesini sağladı. Bu dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe 8'er, Trabzonspor ise 2 kupa sevinci yaşadı.

SÜPER KUPADA RAKİPLERİ GEÇTİ

Cim-Bom tek başına 17 kupayı müzesine götürdü. Ezeli rakiplerinin üçünün toplam kupa sayısı ise sadece bir fazla olup, 18'e ulaşabildi. Süper Kupa'da ise Cim-Bom, ezeli rakiplerinden daha fazla zafer kazandı. Aslan, önceki akşam 6. kez bu kupanın sahibi olurken, Fenerbahçe 3, Beşiktaş ve Trabzonspor 1'er kez mutlu sona ulaşıp, 5 Süper Kupa elde edebildi.

GENEL TOPLAMDA DA ÖNDE

Bu dönemde Türk futbolunun dört büyük takımı dışında Bursaspor Süper Lig'de 1 şampiyonluk kazandı. Konyaspor ve Akhisarspor birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa zaferine imza attı. Kayserispor da bir kez Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı. Resmi statüde düzenlenen organizasyonlarda ise Galatasaray 76. kupasını elde etti. Fener'in 56, Beşiktaş'ın 51, Trabzon'un 27 kupası var.

Denizli korkutan deprem! İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İtalya'da hükümet krizi: Erken seçim sesleri yükseliyor

İtalya'da hükümet krizi: Erken seçim sesleri yükseliyor

AFAD, depremm bölgesine çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderdi

AFAD, depremm bölgesine çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderdi

Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü

Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü

Fuat Oktay'dan yatırımcılara müjde! 35 eylem planı hayata geçiyor

Fuat Oktay'dan yatırımcılara müjde! 35 eylem planı hayata geçiyor

Çavuşoğlu'na 'Japonya'nın en yüksek nişanı' takdim edildi

Çavuşoğlu'na 'Japonya'nın en yüksek nişanı' takdim edildi

Kan donduran infaz: Üst geçide astılar

Kan donduran infaz: Üst geçide astılar

Depreme nikah masasında yakalandılar

Depreme nikah masasında yakalandılar

Zelenskiy'den Baykar tesisine ziyaret

Zelenskiy'den Baykar tesisine ziyaret
 

POPÜLER HABERLER

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

Bahçesindeki verimi artırmak için bunu yapıyor

Bahçesindeki verimi artırmak için bunu yapıyor

İşte dünyanın en eski ve en derin gölü

İşte dünyanın en eski ve en derin gölü

Ürdün'e kaçıracaklardı... Son anda yakalandılar

Ürdün'e kaçıracaklardı... Son anda yakalandılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA