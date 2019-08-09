Cim-Bom üçüne bedel

SEZONA Süper Kupa zaferi ile başlayan Galatasaray son dönemde ezeli rakiplerine karşı büyük bir üstünlük sağladı. Akhisarspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet, Sarı-Kırmızılı takımın son 14 sezonda müzesine 17. kupayı götürmesini sağladı. Bu dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe 8'er, Trabzonspor ise 2 kupa sevinci yaşadı.

SÜPER KUPADA RAKİPLERİ GEÇTİ

Cim-Bom tek başına 17 kupayı müzesine götürdü. Ezeli rakiplerinin üçünün toplam kupa sayısı ise sadece bir fazla olup, 18'e ulaşabildi. Süper Kupa'da ise Cim-Bom, ezeli rakiplerinden daha fazla zafer kazandı. Aslan, önceki akşam 6. kez bu kupanın sahibi olurken, Fenerbahçe 3, Beşiktaş ve Trabzonspor 1'er kez mutlu sona ulaşıp, 5 Süper Kupa elde edebildi.

GENEL TOPLAMDA DA ÖNDE

Bu dönemde Türk futbolunun dört büyük takımı dışında Bursaspor Süper Lig'de 1 şampiyonluk kazandı. Konyaspor ve Akhisarspor birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa zaferine imza attı. Kayserispor da bir kez Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı. Resmi statüde düzenlenen organizasyonlarda ise Galatasaray 76. kupasını elde etti. Fener'in 56, Beşiktaş'ın 51, Trabzon'un 27 kupası var.