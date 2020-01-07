07.01.2020 10:48 - Güncelleme: 07.01.2020 10:50

TM Dijital Haber Merkezi

Luyindama’nın sakatlanması sonrası Marcao’nun yanı tecrübeli ve maliyeti düşük bir stoper arayan Galatasaray Murillo’yu gündemine alırken, bu transferin birazda Kjaer’le ilgili olması dikkatlerden kaçmadı.

RANİERİ HATA İSTEMİYOR

Atalanta’da yeteri kadar forma şansı bulmayan ve menajerine ‘bana takım bul’ talimatı veren Kjaer’in Sampdoria ile masaya oturması Galatasaray’ın işine gelirken, Sportif Direktör Carlo Osti’nin bu transferi bitirmesi halinde Murillo’nun gidişine onay verileceği bildirildi. Serie A’da kötü günler geçiren ve 18.hafta itibariyle ateş hattında gezen (16.sırada) Sampdoria, dün Milan deplasmanından 1 puanla dönerken, Claudio Ranieri’nin alınacak olan futbolcularda hata istemediği, Kjaer ismine ise çok sıcak baktığı kaydedildi.

MURİLLO KJAER'İ BEKLİYOR

Daha önce İnter, Barcelona, Valencia gibi dev kulüplerde forma giyen Murillo’nun Kjaer’i beklediği belirtilirken, 27 yaşındaki Kolombiyalının Falcao faktörüyle Galatasaray’a imza atmak için gün saydığı ifade edildi.