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  • Cimbom'a 20 milyonluk paket teklif! İki ayrılık kapıda
Spor

Cimbom'a 20 milyonluk paket teklif! İki ayrılık kapıda

Galatasaray'ın başarılı sol beki Derrick Köhn ve milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için sürpriz bir teklif geldi. Spartak Moskova'nın iki oyuncu karşılığında sarı kırmızılılara 20 milyon euro önerdiği aktarıldı. İşte detaylar...

AKŞAM8 Ağustos 2024 Perşembe 09:19 - Güncelleme:
Cimbom'a 20 milyonluk paket teklif! İki ayrılık kapıda
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Galatasaray'da iki oyuncunun takımdan ayrılması an meselesi. Geçen sezon ara transfer döneminde Hannover'dan 3.35 milyon euro bedelle alınan Derrick Köhn, performansıyla bazı takımları peşine taktı. Bunlardan biri olan Spartak Moskova, 25 yaşındaki Alman sol bek için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Rus temsilcisinin, başarılı futbolcu için 7 milyon euro bonservis bedeli ve buna ek olarak 1 milyon euro bonusu gözden çıkardığı bildirildi. Sarı-Kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Köhn, geçen sezon Süper Lig'de 13 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol, 2 asistle oynadı.

KİRALAMA FORMÜLÜ DENENECEK

Öte yandan Spartak Moskova'nın Kerem Aktürkoğlu'nu da istediği ve Köhn ile birlikte toplam 20 milyon euro bonservis ile 1 milyon euro bonus önerdiği iddia edildi. Kerem'in temsilcisi William D'Avilla, Rus ekibi ile sözleşme görüşmelerine başladığını belirterek "Galatasaray ve Spartak Moskova anlaşmaya vardı. Fakat Kerem'in kişisel şartları konusunda hala anlaşamadık. Kerem, Spartak Moskova'ya sıcak bakıyor ancak kişisel şartları netleştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, bu transfer karşısında ikiye bölündü.

LUCAS DİGNE KAFA KARIŞTIRDI

Galatasaray'ın Aston Villa'den Lucas Digne ile temasta olduğunu iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar'ın 31'lik oyuncu ile anlaşıldığı, İngiliz ekibi ile de görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Cim-Bom, A.Villa'ya 1 yıllık kiralama teklifi yaptı. Bu haberler sonrası Digne, "Üzgünüm ama G.Saray ile ilgili haberler doğru değil" açıklamasını yaptı. Fakat G.Saray'ın A.Villa'ya yaptığı teklifin belgesi sosyal medyada paylaşıldı. Digne'nin menajeri Mikkel Beck ise "G.Saray, Aston Villa ile temasa geçti ancak Galatasaray ile aramızda hiçbir anlaşma sağlanamadı. Lucas Villa'da kalmak istiyor" dedi.

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