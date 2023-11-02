Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken de transferde gaza bastı.

Arjantin basınında yer alan habere göre; Galatasaray, River Plate forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Pablo Solari için harekete geçti.

Haberde, Galatasaray'ın kulübüyle 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan genç oyuncu Solari için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

AVRUPA'DAN İLGİLER VAR

Öte yandan Pablo Solari için Galatasaray'ın dışında Premier Lig ekibi Crystal Palace ve Serie A ekibi Udinese'nin de genç oyuncuyu takip ettiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

River Plate formasını bu sezon 40 kez giyen Solari, 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.