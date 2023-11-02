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Spor

Cimbom'a Arjantinli yetenek! Avrupa'da gözler onun üzerinde...

Galatasaray'da devre arası transfer planlaması başlamış durumda. Takıma yeni katılan hücum oyuncularından yeterli verimi alamayan sarı kırmızılı ekip, kanat bölgesine takviye yapmayı düşünüyor. Hedefte River Plate'in Arjantinli yeteneği Pablo Solari var. İşte detaylar...

2 Kasım 2023 Perşembe 19:01 - Güncelleme:
Cimbom'a Arjantinli yetenek! Avrupa'da gözler onun üzerinde...
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Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken de transferde gaza bastı.

Arjantin basınında yer alan habere göre; Galatasaray, River Plate forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Pablo Solari için harekete geçti.

Haberde, Galatasaray'ın kulübüyle 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan genç oyuncu Solari için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

AVRUPA'DAN İLGİLER VAR

Öte yandan Pablo Solari için Galatasaray'ın dışında Premier Lig ekibi Crystal Palace ve Serie A ekibi Udinese'nin de genç oyuncuyu takip ettiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

River Plate formasını bu sezon 40 kez giyen Solari, 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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